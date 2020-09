Nevica in Appennino, tutto bianco a Campo Imperatore: la prima neve d’autunno

Dopo le Alpi è toccato all’Appennino: il crollo delle temperature è stato indispensabile per il ritorno della neve in montagna, per la prima volta dopo l’estate. Il risveglio questa mattina è davvero mozzafiato sull’Appennino abruzzese, innevato grazie alle nevicate della notte. Sulla località di Campo Imperatore sono caduti circa 10 cm di neve fresca: è la prima neve d’autunno, che segna a tutti gli effetti l’inesorabile inizio del “semestre freddo”.

La temperatura in montagna è crollata di oltre 12-14°C in poche ore, portandosi sotto lo zero alle medio-alte quote. I fiocchi di neve si sono spinti, sull’Appennino centro-settentrionale, fin verso i 1600 metri di quota. Sulle Alpi invece i fiocchi bianchi hanno raggiunto i 900/1000 metri, specie tra Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La neve è scesa anche a Campo Felice, sempre in Abruzzo, e su tutte le vette del Parco Regionale del Sirente-Velino e la Majella. Questo video stupendo arriva dal Parco Nazionale d’Abruzzo:

Neve nel Parco Nazionale di Abruzzo La prima Neve anche nel Parco Nazionale di #abruzzo, il video di Jonathan Giovannini ❄️❄️❄️ Pubblicato da Neve Appennino su Venerdì 25 settembre 2020

Le nevicate proseguiranno nelle prossime ore, seppur in maniera sporadica. Domani invece è atteso l’arrivo di una forte perturbazione dal Tirreno che dispenserà nevicate abbondanti su tutto l’Appennino centro-settentrionale fin verso i 1500 metri di altitudine.

A cura di Raffaele Laricchia

