Sicilia: soccorritore disperso in mare a Milazzo, si era tuffato per salvare un ragazzo

Un soccorritore della Guardia Costiera risulta disperso nel golfo di Milazzo, in Sicilia, a seguito del salvataggio di alcuni ragazzi che si erano tuffati in mare nonostante le condizioni meteo critiche. L’episodio è avvenuto attorno alle 12.30, quando Aurelio Visalli, sottoufficiale della Guardia Costiera, si è gettato assieme ai suoi colleghi tra le onde del Tirreno alte oltre 4 metri per salvare due ragazzi di cui uno quindicenne.

Uno dei due ragazzi in gravi difficoltà è stato portato in salvo, ma il sottoufficiale Visalli non è riuscito a raggiungere in tempo la motovedetta da cui si era tuffato. Le ricerche del soccorritore sono ancora in corso. Sul posto un elicottero della Guardia Costiera sta sorvolando la lunga litoranea di Ponente e una motovedetta d’altura ha lasciato gli ormeggi a Lipari.

Le condizioni meteo sono proibitive: il forte vento di maestrale ha reso il basso Tirreno molto agitato con onde molto alte sotto costa, rendendo praticamente impossibile ogni genere di attività marittima, soprattutto la balneazione.

A cura di Raffaele Laricchia

