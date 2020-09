Forte boato spaventa Parigi: “boom sonico” nella capitale francese

Una forte esplosione è stata udita in mattinata in gran parte della città di Parigi, facendo temere sulle cause dell’accaduto.

La prefettura cittadina ha fatto sapere in seguito che il boato è stato provocato da un aereo che ha infranto la barriera del suono. Dunque nessun incidente o attentato, come si era temuto inizialmente.

Il momento esatto della deflagrazione è stato immortalato anche dall’emittente sportiva Eurosport, che stava in quel momento trasmettendo il match del Roland Garros tra Wawrinwa e Koepfer.

A provocare il boom sonico, particolarmente intenso, un aereo militare. Ecco una spiegazione sul fenomeno del superamento della barriera del suono: Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook