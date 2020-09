Intensa scossa di terremoto nel Canale di Sicilia, trema Malta in piena notte

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita in piena notte, esattamente alle 03.01, sull’isola di Malta. Secondo i dati diffusi dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo richter 4.2 mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 6 km di profondità.

Epicentro individuato appena 20 km a sud di Malta, in direzione delle località di Crendi e Suggeui. Il terremoto è stato nettamente avvertito su tutte le isole di Malta, in maniera abbastanza intensa tanto da svegliare molti abitanti del piccolo Stato nel Canale di Sicilia. Il sisma è stato avvertito debolmente anche sull’isola di Linosa, distante poco più di 100 km.

Non ci sono danni a cose o persone.

A cura di Raffaele Laricchia

