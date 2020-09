Previsioni meteo: week-end tempestoso, in arrivo temporali e venti oltre 100 km/h

Quella che fino a qualche giorno fa era una semplice tendenza è ormai una certezza: il fine settimana si preannuncia davvero burrascoso e instabile su tutta Italia a causa di un ciclone che si formerà sulla Francia già a partire da domani.

Una massa d’aria fredda proveniente dal nord Atlantico darà vita ad una profonda depressione nel golfo di Biscaglia, sulla Francia occidentale, la quale sarà responsabile di un intenso peggioramento anche sulla nostra penisola.

Questa perturbazione si rivelerà molto pericolosa principalmente per due fenomeni meteorologici: le piogge eccessive e i venti intensi. Le piogge e i nubifragi riguarderanno soprattutto il nord Italia e regioni tirreniche centro-settentrionali, mentre il forte vento innescato dalla depressione sarà un problema per quasi tutta la penisola. Ma cerchiamo di vedere nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni e nel fine settimana.

GIOVEDI’ 1 – Il mese di ottobre esordirà col Sole su gran parte del centro-sud, mentre sul nord-ovest inizieranno a manifestarsi i primi segni del peggioramento. Le nubi aumenteranno sensibilmente nel corso della giornata, producendo già le prime piogge su Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Toscana settentrionale e Friuli Venezia Giulia.

VENERDi’ 2 – Netto peggioramento su tutto il nord-ovest: in arrivo piogge e temporali molto forti, oltre che duraturi, sulla Liguria centrale, l’alto Piemonte e la Lombardia. Possibilità elevata di locali alluvioni lampo. Nel corso della giornata maltempo in estensione a Toscana e nord-est. Nubi in graduale aumento, ma senza piogge, sul resto del centro-sud. Venti di scirocco in graduale rinforzo su tutta Italia.



SABATO 3 e DOMENICA 4 – Il fine settimana si preannuncia fortemente instabile su gran parte d’Italia. Il forte vento di scirocco sferzerà tutto il sud Italia, le coste adriatiche fino al Veneto e gran parte del Tirreno fino alla Liguria. Le raffiche di vento potranno superare agevolmente i 100 km/h su Liguria e lungo i versanti montuosi del centro Italia e del nord-ovest. Raffiche fino a 80-90 km/h su Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata.

Il vento forte continuerà ad alimentare i temporali sul centro-nord, ancora molto forti su Liguria, Toscana e nord-est. Acquazzoni e temporali si estenderanno anche al sud nella giornata di domenica.

TEMPERATURE OLTRE 30 GRADI?

Tornerà un po’ di caldo nel week-end, ma solo sulle regioni del sud e in maniera molto apparente. Sarà infatti il forte vento di scirocco a far impennare le temperature fino a 30-31°C in Sicilia e fino a 33-34°C sulla Puglia settentrionale. Sul resto del sud temperature tra i 25 e 30°C. Se da un lato avremo temperature più alte dall’altro avremo cieli spesso nuvolosi o carichi di sabbia desertica e venti impetuosi.

A cura di Raffaele Laricchia

