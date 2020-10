Allerta dell’Aeronautica Militare: fenomeni intensi, anche a carattere di eccezionalità in arrivo da stasera

Come vi abbiamo spiegato in un precedente articolo, una intensa perturbazione atlantica, carica di piogge e accompagnati da forti venti meridionali, determinerà un marcato peggioramento atmosferico nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani.

I fenomeni più intensi riguarderanno l’area nord-occidentale del paese, dove a partire da stasera e dalla nottata avremo piogge persistenti che potranno creare disagi e criticità.

L’Aeronautica Militare ha emesso infatti un avviso, che riportiamo di seguito:

SI PREVEDONO:

– DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI’ 1° OTTOBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 06/09 ORE PRECIPITAZIONI A TRATTI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA CALABRIA MERIDIONALE IONICA;

– DALLA SERATA DI OGGI, GIOVEDI 1° OTTOBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 36/48 ORE, PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E PERSISTENTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE, ED IN PARTICOLARE, ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA’ SU LIGURIA, PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LOMBARDIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI VENERDI’ 02 OTTOBRE 2020, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, VENTI FORTI O MOLTO FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SU VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, LIGURIA, TOSCANA E SARDEGNA.

I FENOMENI TEMPORALESCHI SOPRA SEGNALATI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E LOCALI GRANDINATE.

A cura di Francesco Ladisa

