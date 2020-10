Allerta meteo Liguria: scuole chiuse il 2 Ottobre in molti comuni [ELENCO]

La Liguria si appresta a vivere una fase di maltempo particolarmente intensa e persistente per effetto di una vasta perturbazione nord-atlantica in avvicinamento al nostro paese.

Arpal ha emanato un’allerta meteo per piogge diffuse e temporali: l’allerta sarà gialla su tutta la regione dalle 20 di oggi, giovedì 1 ottobre; poi diventerà arancione sul centro-levante (zone B, C ed E) da mezzanotte alle 23.59 di domani, venerdì 2 ottobre; arancione anche sul ponente (A e D) da mezzogiorno alle 23.59 di domani, venerdì 2 ottobre.

Di conseguenza, in molti comuni i sindaci stanno optando in queste ore per la chiusura delle scuole, oltre che di parchi, cimiteri e altri luoghi.

Ecco l’elenco dei comuni dove le scuole rimarranno chiuse Venerdì 2 Ottobre (aggiornamenti live)

PROVINCIA DI SAVONA

Savona, Albenga, Albisola Superiore, Albissola Marina, Borghetto, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Quiliano, Vado Ligure, Varazze, Bergeggi, Laigueglia.

PROVINCIA DI GENOVA

Arenzano, Cogoleto, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Camogli, Sori, Recco, Bargagli, Borzonasca, Busalla, Campomorone, Casarza Ligure, Casella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Cicagna, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Sant’Olcese, Serra Riccò, Valbrevenna, Vobbia.

Nessun provvedimento per ora sulle scuole a Genova, ma domani mattina alle 5 si riunirà il Centro operativo comunale e valuterà l’eventuale necessità di chiudere le scuole in alcuni quartieri.

PROVINCIA DI IMPERIA

Imperia, Sanremo, Taggia, Ventimiglia, Bordighera, Vallecrosia, Diano Marina, San Bartolomeo al mare, tutti i comuni nel golfo dianese, Pieve di Teco, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare e Riva Ligure, Camporosso, Pigna, Soldano.

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Tutti i comuni.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook