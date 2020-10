Allarme frana a Masone (Genova), sull’autostrada A26: chiusi svincoli in entrata e uscita casello

Le intense piogge cadute nelle ultime ore sulla Liguria e la provincia di Genova hanno fatto tornare l’allarme frana a Masone, sull’Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce.

Società autostrade comunica infatti che a causa della riattivazione del movimento franoso in essere, il casello di Masone in entrata e’ chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra’ su A10 Genova-Ventimiglia. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

(Immagine di repertorio)

A cura di Francesco Ladisa

