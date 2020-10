Disastrosa alluvione nelle Alpi Marittime: il crollo di un ponte in diretta [VIDEO]

Vi stiamo documentando con vari articoli l’eccezionale ondata di maltempo che sta colpendo il sud-est della Francia, nei pressi del confine col Piemonte e la Liguria, le regioni italiane più martoriate dalle piogge nelle ultime ore.

La Val Roja e gran parte del dipartimento delle Alpi Marittime stanno facendo i conti con esondazioni, estesi allagamenti, frane e crolli.

Impressionanti queste immagini che mostrano il crollo in diretta di un ponte, trascinato via dalla furia devastatrice dell’acqua nei pressi di Saint-Martin-Vésubie, uno dei comuni più colpiti dalla violenta ondata di maltempo.

“La stazione di servizio del villaggio è stata portata via, delle case sono fortemente danneggiate, lo stadio e il cimitero sono annegati”. I fiumi Vésubie e Tinéé “sono a un livello di piena storica”, ha dichiarato all’agenzia France Presse il deputato di zona, Eric Ciotti.

Situazione allarmante anche a Nizza, sulla costa Azzurra, dove sono stati chiusi parchi, giardini e spiagge. Il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, ha inoltre annunciato la chiusura dell’aeroporto, tra i principali scali di Francia, come anche dei campeggi. Chiusa al traffico anche la celebre Promenade des Anglais. Intervistato da BFM-TV, il sindaco si è anche detto preoccupato per la possibile scomparsa di una persona. Le ricerche sono in corso.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook