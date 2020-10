Maltempo: grossa frana in valle Roja al confine fra Francia e Italia

L’ondata di maltempo in atto sta portando disagi e criticità anche nelle aree di confine fra Francia e Italia.

In seguito alle forti piogge, una frana si è verificata in mattinata in Valle Roja, nei pressi di San Dalmazzo di Tenda, località francese a pochi chilometri dal confine italiano. Una notevole quantità di materiale roccioso si è staccato da un versante precipitando in strada, sulla RD6204. Il tratto stradale risulta ora bloccato.

Sul posto sta intervenendo il soccorso stradale per consentire il ripristino della viabilità nella percorso trasfrontaliero. Il tunnel del colle di Tenda continua ad essere percorribile. Per chi dovesse raggiungere Ventimiglia da Limone Piemonte si consiglia un percorso alternativo in attesa che lo smottamento di terreno sia sgomberato dalla carreggiata.

Come confermato dal primo cittadino di Tende nessuna persona è rimasta coinvolta dalla frana. Non ci sono quindi feriti.

A cura di Francesco Ladisa

