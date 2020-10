Maltempo Piemonte: paura a Garessio per il fiume Tanaro in piena

Ore difficili in Piemonte per la forte ondata di maltempo che sta colpendo duramente soprattutto la provincia di Cuneo, dove la maggior parte dei corsi d’acqua sono in piena e alcuni sono esondati nelle ultime ore.

Scenario allarmante nel comune di Garessio, dove il fiume Tanaro sta salendo vertiginosamente mentre continua a piovere con grande intensità. Nelle immagini la situazione all’altezza dello storico ponte intitolato alla memoria del generale Odasso e divenuto l’emblema per antonomasia dell’alluvione del novembre 2016.

Data la situazione e l’evoluzione meteo prevista (continuerà a piovere almeno fino a domattina), non è da escludere l’esondazione del fiume in zona Garessio Ponte. Il Comune ha richiesto la collaborazione della cittadinanza per rimuovere le auto nel tratto lungo Tanaro e piazza Bava. Inoltre ha consigliato ai commercianti di questa zona di chiudere i locali al piano terreno e di allontanarsi rapidamente. Infine si raccomanda di non sostare nei locali interrati o al piano terreno in tutto il tratto interessato dal pericolo.

A cura di Francesco Ladisa

