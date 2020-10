Tempo in sensibile peggioramento sulle regioni nord-occidentali dove si preannuncia una giornata decisamente perturbata e ricca di fenomeni intensi. Piove con insistenza in Liguria, la prima regione a fare i conti con le umide correnti occidentali che trovano sfogo sui monti liguri per tramutarsi in piogge sostenute (chiuse le scuole in molti comuni oggi).

Il tempo peggiorerà col passare dei minuti su tutto il nord-ovest, mentre si rinforzerà il vento di scirocco sul resto della penisola.

METEO 2 OTTOBRE 2020 | La perturbazione si rivelerà molto statica e agirà prevalentemente sulle regioni nord-occidentali per tutta la giornata odierna. Questo significa che le piogge risulteranno non solo intense ma anche persistenti favorendo accumuli decisamente elevati e dannosi. Sulla Liguria centrale ci aspettiamo fino a 200 mm di pioggia in giornata, mentre su alto Piemonte, Valle d’Aosta orientale e varesotto potrebbero precipitare anche oltre 300-400 mm di pioggia.

Si tratta di quantitativi di pioggia esagerati che potrebbero dar luogo a smottamenti, frane e alluvioni lampo. Le piogge più forti (quindi gli accumuli più elevati) colpiranno montagne e colline, sia della Liguria che dell’arco alpino, mentre alle quote più basse avremo piogge meno intense.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Nubi in aumento anche sul nord-est e in Toscana ma con fenomeni ancora deboli o moderati, ad eccezione dell’arco alpino centro-orientale dove avremo piogge per buona parte della giornata. Nel frattempo si intensificherà il vento di scirocco su tutto il sud, sul lato adriatico e anche sul mar Tirreno. Già oggi avremo raffiche oltre 70-80 km/h in Liguria. Temperature in graduale aumento su gran parte d’Italia ad eccezione del nord-ovest.

L’apice del maltempo arriverà nel week-end, LEGGI QUI.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>