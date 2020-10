Alluvione in Piemonte: immagini shock da Garessio dopo l’esondazione del fiume Tanaro [VIDEO]

La Val Tanaro è in ginocchio dopo l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte e soprattutto la provincia di Cuneo.

Come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, le incessanti piogge di ieri, proseguite anche nella notte, hanno provocato esondazioni, allagamenti, frane e crolli. Il fiume Tanaro è esondato in più punti, allagando anche molte abitazioni.

Ormea, Garessio, Bagnasco, Casario sono fra le località più colpite. Impressionante lo scenario questa mattina a Garessio, dove la furia delle acque del Tanaro hanno trasportato grandi quantità di fango, detriti e tronchi e rami di alberi per le strade. A fine articolo potete vedere un filmato girato proprio stamane nel centro storico del paese.

Il Comune di Garessio invita tutti i proprietari e residenti che necessitino dell’aiuto di mezzi idrovore ad inviare una segnalazione al numero 0174805624. «Chiediamo di limitare gli spostamenti soprattutto con le auto», scrive il Sindaco.

