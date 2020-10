Maltempo estremo al nord: crolla il ponte Lenzino sulla Genova-Piacenza

Continuano ad aumentare gli ingentissimi danni causati dall’ondata di maltempo in atto sulla nostra penisola. Dopo alluvioni e crolli tra Piemonte e Liguria segnaliamo anche la caduta di un altro ponte, questa volta tra Liguria ed Emilia A crollare inesorabilmente è il ponte Lenzino, situato sulla strada statale 45 nell’alta Valtrebbia, nel piacentino.

Il disastro è avvenuto attorno alle 15.00 di oggi 3 ottobre. Il ponte si trovava tra i paesi di Marsaglia e Ottone, nel comune di Cortebrugnatella. Il ponte già versava in condizioni non proprio ottimali ed era già oggetto di lavori per la messa in sicurezza. Purtroppo l’ondata di maltempo che sta attanagliando il centro-nord non ha risparmiato nemmeno il ponte Lenzino, crollato inesorabilmente a causa delle piogge abbondanti.

In particolare la causa del crollo dovrebbe essere stata la piena del Trebbia, la quale ha letteralmente devastato la campata centrale.

Fortunatamente non dovrebbero esserci feriti o vittime, nonostante in quei minuti transitavano auto e motociclette.

LEGGI ANCHE: dispersi in Piemonte a causa del maltempo.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook