Messico: in arrivo l’uragano Delta ora in categoria 4, è allerta massima

Cresce la paura nella penisola messicana dello Yucatan, che a breve dovrà fare i conti col temibile uragano Delta. Il pericoloso ciclone tropicale sta sorvolando le calde acque del Golfo del Messico dove continua ad intensificarsi in maniera eccezionale. Al momento il ciclone mostra venti fino a 200 km/h nei pressi dell’occhio centrale ma pare destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi minuti.

Entro questa sera sfiorerà le isole Cayman per poi toccare terra in Messico tra la notte e domani mattina. Si teme un disastro sulle coste messicane, dove è stato diramata l’allerta meteo massima. Il presidente Andre’s Lopez Obrador ha ordinato la messa in atto di tutte le precauzioni per poter contenere le eventuali perdite umane e i danni nello Yucatan.



Allarme massimo anche per Tulum e l’isola di Cozumel, le quali stanno ancora affrontando le conseguenze del ciclone tropicale Gamma. Il nuovo uragano innescherà nubifragi, venti oltre 200 km/h e soprattutto innalzerà il livello del mare di almeno tre metri causando vaste inondazioni. Secondo gli esperti regionali si tratta di un pericolo significativo per le coste dello Yucatan.

Come potete notare questi ultimi uragani hanno preso il nome di “Delta” o “Gamma”: questo perchè sono stati esauriti i nomi decisi per i cicloni tropicali atlantici nel 2020 ed è stato necessario ricorrere alle lettere greche per assegnare ulteriori nomi.

A cura di Raffaele Laricchia

