Meteo: ottobre fa l’autunno, altra perturbazione in arrivo

Risveglio nel complesso stabile per buona parte d’Italia quest’oggi, ad eccezione dell’arco ionico ed in particolare del Salento dove sono in atto piogge e temporali. In questo momento ci troviamo in una fase di transizione tra varie perturbazioni in successione nel Mediterraneo, pertanto il tempo è destinato a peggiorare a breve come già indicato ieri.

La giornata di oggi 6 ottobre sarà comunque stabile su buona parte del Paese, con qualche nube e ampie schiarite. Anche i temporali presenti sul Salento si dissolveranno entro poche ore. Tra pomeriggio e sera nubi in netto aumento sull’alto Tirreno dove subentrerà anche qualche pioggia, stante l’avvicinamento di una nuova perturbazione che domani attraverserà la penisola da nord a sud.

DOMANI RAPIDO PEGGIORAMENTO | Ottobre si sta comportando con un classico mese autunnale, come da tempo non accadeva, mostrando sia periodi piovosi che brevi periodi stabili e miti. Nessuna ondata di caldo e nessuna ondata di freddo in vista, semplicemente si alterneranno ondate di maltempo atlantico e brevissime apparizioni dell’anticiclone con clima mite: questo è ottobre.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Domani il tempo peggiorerà rapidamente su tutto il nord-est (escluso il nord-ovest, fortunatamente) e, tra pomeriggio e sera, su tutto il centro-sud dove arriveranno acquazzoni e temporali diffusi.A seguire ritornerà l’anticiclone per soli due giorni tra giovedì e venerdì, mentre nel week-end diventa sempre più probabile un nuovo forte peggioramento di stampo atlantico, che approfondiremo meglio in un prossimo aggiornamento.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook