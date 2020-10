Meteo: risveglio autunnale, maltempo al centro-sud in giornata

Un risveglio pienamente autunnale per tante nostre regioni, soprattutto al centro-sud, dove i cieli sono grigi e occorre metter mano all’ombrello. Come ampiamente previsto ieri sera, il tempo è rapidamente peggiorato sul nord-est per poi lasciar spazio ad un miglioramento dopo l’alba. Al centro-sud, invece, il peggioramento sta entrando nel vivo in queste ore e resisterà almeno fino al tramonto.

PREVISIONI 7 OTTOBRE 2020 | Giornata perturbata su gran parte del centro-sud: in particolare tra tarda mattina e pomeriggio avremo piogge e anche locali forti temporali su Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Umbria, Puglia e Basilicata. Rovesci disorganizzati e intermittenti su Marche, Toscana e Calabria tirrenica. Isolati piovaschi anche in Sardegna, mentre in Sicilia le nubi non daranno luogo a particolari fenomeni.

Tempo in rapido miglioramento sul nord-est già nel corso della mattina.



Entro la tarda sera la perturbazione avrà già abbandonato l’Italia, lasciando così spazio ad un deciso miglioramento.

A cura di Raffaele Laricchia

