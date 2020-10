Meteo: maestrale al sud ma torna il Sole, PAUSA troppo breve?

Dopo le piogge a tratti intense che ieri hanno investito il centro-sud e subito tornato il Sole, come del resto avevamo previsto. L’alta pressione è in rapido rinforzo sul Mediterraneo e ha spazzato via in men che non si dica la perturbazione di ieri, lasciando spazio al Sole.

Qualche nube residua ed anche un freschissimo vento di maestrale stanno ancora interessando il sud, ma il tempo è destinato a migliorare ulteriormente in giornata. L’anticiclone regalerà almeno due giorni di Sole a tutta la penisola, mentre le temperature non subiranno grosse variazioni e si manterranno sui 19-23°C in pieno giorno.

La giornata odierna, dunque, si prospetta soleggiata e stabile da nord a sud senza alcun rischio di pioggia. Il vento di maestrale presente sulle regioni meridionali si attenuerà gradualmente tra pomeriggio e sera.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

PAUSA TROPPO BREVE | L’alta pressione non avrà vita lunga e già nel fine settimana si troverà nuovamente in grosse difficoltà a causa di una vasta irruzione artica pronta a gettare il Mediterraneo nel tardo autunno.

L’aria fredda porterà un sensibile peggioramento del tempo dapprima al nord tra sabato e domenica mattina e a seguire sul centro-sud tra domenica pomeriggio e lunedì. L’inizio di settimana si preannuncia altamente instabile su tutte le regioni meridionali, le quali potrebbero essere investite da temporali e nubifragi molto intensi. Ma di questo ne parleremo meglio in un prossimo aggiornamento.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>