Svolta ECMWF: disponibili per tutti le carte meteorologiche del centro inglese

Era nell’aria ma ora non ci sono più dubbi: le cartine previsionali del centro meteorologico inglese ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) saranno ora disponibili per tutti in via totalmente gratuita. Dai semplici appassionati fino ai meteorologici più esperti potranno accedere alle mappe di previsione senza problemi tramite il web, in modo da stilare previsioni meteo ancor più precise e affidabili.

Questa importante novità fa parte di un’iniziativa europa volta a rendere i dati del settore pubblico liberi e aperti. Sino a pochi giorni fa questa moltitudine di dati era limitata ai servizi meteorologici e idrologici nazionali degli Stati membri dell’ECMWF, ai membri dell’Organizzazione meteorologica mondiale e ai clienti aziendali. L’accesso era possibile solo tramite licenze personalizzate e tariffe piuttosto elevate.

Ora le mappe meteorologiche saranno fruibili in via del tutto gratuita al seguente LINK, ma ovviamente questo non significa che le previsioni meteorologiche diventano improvvisamente più “facili” e precise: semplicemente ci saranno ulteriori strumenti di valutazione e analisi che necessiteranno comunque di un occhio attento ed esperto per la stesura di una previsione corretta.

Le carte meteorologiche copriranno il mondo intero e tutti i tipi di situazioni, dalle temperature ai venti fino all’umidità e i fenomeni estremi. Le mappe saranno anche condivisibili e utilizzabili nel web, a condizione che venga menzionata la fonte ECMWF.

A cura di Raffaele Laricchia

