La presenza dell’alta pressione è tangibile su tutta la nostra penisola, da nord a sud: i cieli sono sereni o velati, per effetto di nubi alte e innocue, ed il tempo si presenta generalmente tranquillo e stabile. Purtroppo si tratta solo di una breve comparsa dell’anticiclone, destinato a tramontare rapidamente nei prossimi due giorni dapprima al nord e a seguire anche al sud a causa di una vasta ondata di maltempo nord atlantico.

METEO 9 OTTOBRE 2020 | Stabile e soleggiato su tutta Italia senza particolari eccezioni. Qualche nube più presente in Liguria ma senza piogge. Velature sul centro-nord. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve aumento sul lato tirrenico e al sud: ci aspettiamo picchi fino a 23 o 24°C. Molto fresco in serata, dopo il tramonto.



METEO 10 OTTOBRE 2020 | I primi segni di un importante cambiamento meteorologico si manifesteranno al nord, mentre sul centro-sud continuerà a dominare, ancora per poco, l’anticiclone. Nubi via via sempre più compatte sul settentrione e possibilità di piogge su Liguria, alto Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e alto Veneto. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento al centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

