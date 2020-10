Scossa di terremoto nella notte a Bergamo, avvertiti tremori e boati

Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella tarda notte di oggi 9 ottobre 2020, esattamente alle 05.54, sulla Lombardia settentrionale e precisamente nella Val Brembana. La scossa è stata avvertita grossomodo a Bergamo e dintorni.

Secondo i dati giunti dai sismografi dell’INGV si è trattato di un debole sisma di magnitudo richter 2.4, con ipocentro individuato a circa 10 km di profondità. Epicentro individuato nella zona di Sorisole, circa 7 km a nord di Bergamo: il sisma è stato avvertito con tremori e boati nella zona epicentrale e in un raggio di circa 20 km.

Diverse le segnalazioni da Bergamo, Nembro, Alzano Lombardo e Trevasco.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Sorisole BG 4 9073 9073 Ranica BG 4 5981 15054 Alzano Lombardo BG 4 13636 28690 Selvino BG 4 2010 30700 Zogno BG 5 9029 39729 Nembro BG 5 11622 51351 Torre Boldone BG 5 8690 60041 Ponteranica BG 5 6849 66890 Villa di Serio BG 5 6668 73558 Scanzorosciate BG 6 10076 83634 Sedrina BG 6 2444 86078 Aviatico BG 6 543 86621 Gorle BG 7 6610 93231 Pradalunga BG 7 4673 97904 Villa d’Almè BG 7 6712 104616 Almè BG 7 5652 110268 Bracca BG 7 717 110985 Ubiale Clanezzo BG 7 1394 112379 Pedrengo BG 7 6042 118421 Albino BG 7 18074 136495 Algua BG 8 676 137171 Bergamo BG 8 119381 256552 Paladina BG 8 4055 260607 Costa Serina BG 8 933 261540 Seriate BG 9 25182 286722 Valbrembo BG 9 4229 290951 Torre de’ Roveri BG 9 2436 293387 Almenno San Salvatore BG 9 5749 299136 San Pellegrino Terme BG 9 4862 303998 Orio al Serio BG 9 1770 305768 Albano Sant’Alessandro BG 10 8252 314020 Almenno San Bartolomeo BG 10 6209 320229 Strozza BG 10 1083 321312 Mozzo BG 10 7481 328793 Cene BG 10 4300 333093 Curno BG 10 7651 340744 Val Brembilla BG 10 4397 345141 Cornalba BG 11 312 345453 Capizzone BG 11 1270 346723 Brembate di Sopra BG 11 7892 354615 Barzana BG 11 1951 356566 Roncola BG 11 766 357332 Brusaporto BG 11 5569 362901 Cenate Sopra BG 11 2545 365446 Azzano San Paolo BG 11 7602 373048 San Paolo d’Argon BG 11 5591 378639 Gazzaniga BG 11 5092 383731 Ponte San Pietro BG 11 11478 395209 Cenate Sotto BG 12 3745 398954 Fiorano al Serio BG 12 3000 401954 Berbenno BG 12 2377 404331 Lallio BG 12 4172 408503 Grassobbio BG 12 6406 414909 Treviolo BG 12 10682 425591 Bedulita BG 12 746 426337 Bagnatica BG 12 4292 430629 Serina BG 13 2122 432751 Vertova BG 13 4720 437471 Ambivere BG 13 2398 439869 Montello BG 13 3260 443129 Palazzago BG 13 4475 447604 Presezzo BG 13 4898 452502 Stezzano BG 13 13018 465520 Costa di Mezzate BG 13 3333 468853 Trescore Balneario BG 13 9951 478804 Zanica BG 13 8616 487420 Mapello BG 13 6815 494235 Dossena BG 13 947 495182 San Giovanni Bianco BG 13 4864 500046 Colzate BG 14 1668 501714 Gorlago BG 14 5159 506873 Blello BG 14 71 506944 Bonate Sopra BG 14 9630 516574 Carobbio degli Angeli BG 14 4697 521271 Sant’Omobono Terme BG 14 3918 525189 Zandobbio BG 14 2720 527909 Casnigo BG 14 3273 531182 Gaverina Terme BG 14 874 532056 Corna Imagna BG 15 968 533024 Dalmine BG 15 23281 556305 Luzzana BG 15 912 557217 Entratico BG 15 1947 559164 Leffe BG 15 4531 563695 Bonate Sotto BG 15 6670 570365 Cazzano Sant’Andrea BG 15 1675 572040 Locatello BG 15 822 572862 Oneta BG 15 622 573484 Borgo di Terzo BG 15 1146 574630 Comun Nuovo BG 16 4331 578961 Vigano San Martino BG 16 1348 580309 Oltre il Colle BG 16 1024 581333 Terno d’Isola BG 16 8014 589347 Costa Valle Imagna BG 16 600 589947 Peia BG 16 1839 591786 Pontida BG 16 3301 595087 Gorno BG 16 1612 596699 Cavernago BG 16 2624 599323 Camerata Cornello BG 16 630 599953 Casazza BG 16 4026 603979 Levate BG 16 3809 607788 Berzo San Fermo BG 16 1362 609150 Grone BG 17 910 610060 Gandino BG 17 5434 615494 Bianzano BG 17 629 616123 Madone BG 17 3959 620082 Osio Sopra BG 17 5235 625317 Sotto il Monte Giovanni XXIII BG 17 4408 629725 Rota d’Imagna BG 17 928 630653 Bolgare BG 17 6151 636804 Spinone al Lago BG 17 1029 637833 Chignolo d’Isola BG 17 3335 641168 Caprino Bergamasco BG 17 3105 644273 Chiuduno BG 17 5990 650263 Calcinate BG 17 5958 656221 Fuipiano Valle Imagna BG 17 220 656441 Torre de’ Busi LC 18 2072 658513 Cisano Bergamasco BG 18 6394 664907 Monasterolo del Castello BG 18 1150 666057 Filago BG 18 3218 669275 Foresto Sparso BG 18 3100 672375 Verdello BG 18 8018 680393 Urgnano BG 18 9735 690128 Osio Sotto BG 18 12443 702571 Premolo BG 18 1138 703709 Gandosso BG 18 1491 705200 Carvico BG 18 4656 709856 Taleggio BG 18 576 710432 Ranzanico BG 19 1207 711639 Verdellino BG 19 7663 719302 Solza BG 19 2079 721381 Medolago BG 19 2332 723713 Brumano BG 19 109 723822 Ponte Nossa BG 19 1819 725641 Telgate BG 19 5050 730691 Vedeseta BG 19 204 730895 Suisio BG 19 3846 734741 Villa d’Adda BG 19 4723 739464 Ghisalba BG 19 6175 745639 Grumello del Monte BG 19 7366 753005 Carenno LC 19 1466 754471 Monte Marenzo LC 19 1947 756418 Calusco d’Adda BG 20 8328 764746 Brivio LC 20 4631 769377 Parre BG 20 2751 772128 Spirano BG 20 5700 777828 Pognano BG 20 1602 779430 Cologno al Serio BG 20 11133 790563

A cura di Raffaele Laricchia

