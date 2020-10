Albero morto di 110 anni trasformato in una biblioteca gratuita tra la neve

In un mondo ormai sempre più digitalizzato i libri stanno via via passando in secondo piano e il semplice atto di sfogliare un libro sta ormai scomparendo a fronte di un semplice e banale click.

Fortunatamente ci sono iniziative volte a promuovere la lettura dei libri, impedendo ad ogni costo che l’amore per la lettura tramonti. Ci riferiamo in particolare a Sharalee Armitage Howard, un’artista e bibliotecaria di Coeur d’Alene, piccolo centro abitato del nord del’Idaho, negli USA: la donna ha deciso di scavare nel tronco di un pioppo di 110 anni, ormai destinato ad essere abbattuto, costruendo una splendida biblioteca libera dove poter scambiare e leggere libri in assoluta tranquillità.

Sharalee ha affermato che mai avrebbe permesso che un albero centenario decadente venisse abbattuto e così ha dato il via alla sua iniziativa. L’albero ora è stato trasformato in una biblioteca a cielo aperto davvero suggestiva, come fosse uscita da una favola.

A cura di Raffaele Laricchia

