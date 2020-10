Vietnam in ginocchio: pesanti alluvioni causano vittime, danni e dispersi

Una severa ondata di maltempo si sta abbattendo in Vietnam in questa prima decade di ottobre. Le potenti piogge monsoniche hanno causato danni in tante aree del Paese, riuscendo addirittura a sommergere alcuni villaggi con acqua e fango. Fortemente colpite le zone centrali del paese: inondazioni si segnalano nella provincia di Quang Tri, dove risultano isolati i villaggi di Dong Ha, Le Loi, Hoang Dieu, Nguyen Hue. I distretti di Cam Lo, Huong Hoa, Dakrong sono stati gravemente allagati. Altre città come Ba Long, Pa Nang e A Vao sono isolate. A Quang Binh e Quang Nam, migliaia di case sono state invase dalla furia dell’acqua.

Le esondazioni dei fiumi e le frane hanno totalmente paralizzato la viabilità. Molti abitanti sono stati costretti a usare le barche per sfuggire dalla proprie abitazioni allagate. Quasi tremila famiglie sono state evacuate.

Secondo fonti ufficiali sarebbero almeno due le vittime accertate e sei i dispersi, ma si tratta di cifre provvisorie.

Secondo i centro meteo vietnamita tra 6 e 8 ottobre sono caduti tra i 400 e i 600 mm di pioggia sul Vietnam centrale.

A cura di Raffaele Laricchia

