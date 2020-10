Coronavirus: il bollettino di oggi 11 Ottobre: 5.456 casi su circa 100 mila tamponi, +30 in terapia intensiva

Anche oggi si registra un considerevole numero di nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo il consueto bollettino diffuso poco fa dal ministero della Salute: sono 5.456 i nuovi positivi con 104.658 tamponi effettuati, numero quest’ultimo in calo rispetto agli ultimi giorni.

Il bollettino fa registrare anche 26 decessi e 30 nuove persone in terapia intensiva, dato in aumento rispetto agli ultimi giorni.

Intanto, è in corso in queste ore la riunione tra Comitato tecnico scientifico e il ministro Speranza. Il governo stringe i tempi e il Dpcm con le nuove misure potrebbe arrivare già domani. Escluso, per ora, un nuovo lockdown, ma probabili nuove misure restrittive mirate per arginare la crescita dei contagi.

A cura di Francesco Ladisa

