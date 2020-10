Temporali in Toscana: trombe marine a largo di Livorno, le immagini

L’aria fredda in entrata sull’alto Tirreno, legata alla vasta perturbazione giunta quest’oggi nel Mediterraneo, si fa chiaramente sentire anche in mare dove le temperature superficiali sono ancora piuttosto alte. Il netto divario di temperatura sfocia in acquazzoni e temporali marittimi che si dirigono poi sulla terraferma, in questo caso in Toscana.

Un nuovo forte temporale formatosi in serata ha raggiunto la costa livornese, portando piogge e fulmini. Tra i vari fenomeni legati al temporale spiccano anche una serie di trombe marine ancora visibili grazie alle ultime luci del pomeriggio.

Secondo le segnalazioni giunte da Livorno si sarebbero formate ben otto trombe marine in appena mezz’ora dopo le 19.00. Fortunatamente tutti questi vortici si sono formati e mossi solo in mare a largo tra la Meloria e un miglio dalla costa. Nessuna di queste, quindi, ha toccato la terraferma.

Davvero stupendi gli scatti di Lorenzo Catania, noto meteorologo livornese, pubblicati sul suo profilo facebook.

A cura di Raffaele Laricchia

