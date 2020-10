Due forti scosse di terremoto vicino Creta, trema il Dodecaneso

Due forti scosse di terremoto sono state registrate nel Mediterraneo orientale, precisamente a nord di Creta, nella notte di oggi 12 ottobre 2020. Secondo i dati ufficiali dell’INGV le due scosse sono avvenute alle 02.30 e alle 06.11, raggiungendo rispettivamente la magnitudo richter 5.0 e 5.2.

L’ipocentro di entrambe le scosse è stato individuato attorno ai 20 km di profondità, mentre l’epicentro è stato localizzato in mare, circa 40 km a nord-est di Creta. Entrambe le scosse, ma soprattutto la seconda, sono state avvertite dalla popolazione in un raggio di oltre 100-150 km. Paura sulle coste settentrionali di Creta, specie nella città di Sitia. Paura anche nelle altre isole del Dodecaneso dove in molti sono stati svegliati da tremori e boati durati diversi secondi.

Fortunatamente non ci sono segnalazioni di danni o feriti: l’epicentro in mare aperto ha senza dubbio smorzato nettamente l’energia liberata dal terremoto, giunta a terraferma in maniera più attenuata.

A cura di Raffaele Laricchia

