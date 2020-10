Freddo e maltempo in Sicilia: spettacolare nevicata sull’Etna! [VIDEO]

La perturbazione giunta sull’Italia in queste ore ha portato con sé aria piuttosto fresca fin sulle regioni meridionali della penisola.

In Sicilia questo brusco cambiamento del tempo ha portato anche la neve sull’Etna. Una fitta nevicata ha interessato in mattinata le aree montuose del vulcano, mediamente oltre i 2.300 metri di quota. Un fenomeno non così raro comunque per il mese di Ottobre.

Spettacolare questo filmato girato poche ore fa sul vulcano dal gruppo della Guide Alpine Etna Sud:

A cura di Francesco Ladisa

