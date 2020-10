La prima neve d’autunno in Appennino tra Emilia e Toscana

È arrivata la prima neve d’autunno a quote di media montagna sull’Appennino centro-settentrionale. È stato determinante l’ulteriore calo delle temperature indotto da una vasta massa d’aria fredda proveniente dal nord Atlantico per favorire l’arrivo dei fiocchi di neve fin verso i 1200 metri di quota.

La neve sta scendendo in maniera debole o moderata tra Toscana ed Emilia Romagna fin sui 1200-1300 metri di altitudine, ma a queste quote troviamo solo lievi imbiancate. Per accumuli più significativi bisogna spostarsi oltre i 1500 metri, soprattutto in Emilia, dove sono caduti alcuni centimetri di neve fresca. Fiocchi anche sul Cimone come si evince dalle immagini nella gallery fotografica.

Nelle prossime ore sono attese altre deboli nevicate sull’Appennino settentrionale, dopodichè ci sarà un miglioramento dal pomeriggio. Nel frattempo arriverà la prima neve anche tra Umbria, Marche e Abruzzo generalmente oltre i 1700-1800 metri di altitudine: qui saranno possibili nevicate fino a domani con accumuli significativi solo sulle vette dei rilievi appenninici.

A cura di Raffaele Laricchia

