Meteo: pieno autunno in Italia, tanta pioggia al sud

Come preannunciato nelle scorse ore il tempo è peggioramento sensibilmente su tutto il Meridione a causa dell’arrivo di rovesci e temporali legati ad una depressione piuttosto intensa. Stamattina piove su buona parte del sud, ma ombrelli aperti anche su Sardegna, Lazio, Emilia Romagna e Veneto. La perturbazione agirà sulla nostra penisola per tutta la giornata odierna, salvo poi attenuarsi gradualmente a partire da domani.

METEO 12 OTTOBRE 2020 | Clima da pieno autunno su tutto il sud ed il versante adriatico per tutta la giornata. Piogge diffuse tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, mentre avremo fenomeni più disorganizzati e blandi su Campania e Sardegna. Tra pomeriggio e sera peggiora nettamente su Molise, Abruzzo e Marche, mentre migliorerà gradualmente su Veneto ed Emilia Romagna. Cieli sempre più sereni sul nord-ovest in giornata.

Possibili nubifragi su Salento e Calabria tirrenica, con accumuli localmente superiori ai 100 mm.

Il calo delle temperature favorirà la comparsa della prima neve sull’Appennino centro-settentrionale, generalmente oltre i 1200/1500 metri.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>