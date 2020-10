Allerta dell’Aeronautica Militare: piogge, temporali e venti di burrasca da domani

Una nuova fase di maltempo interesserà l’Italia nella giornata di domani, per effetto di una centro di bassa pressione che andrà collocandosi sul Tirreno centrale.

Piogge e temporali andranno a colpire principalmente le regioni tirreniche nella giornata di Mercoledì, assumendo anche carattere di forte intensità. Previsti inoltre venti intensi su diversi settori. Vediamo i dettagli nel bollettino dell’Aeronautica Militare emanato nel pomeriggio di oggi:

SI PREVEDONO DAL POMERIGGIO DI DOMANI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2020 E:

– PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU SARDEGNA, TOSCANA E CAMPANIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE A LAZIO, UMBRIA ED EMILIA-ROMAGNA;

– PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI MERIDIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL VERSANTE TIRRENICO, IN ESTENSIONE DALLE

PRIME ORE DI DOPODOMANI, GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020, ANCHE A UMBRIA, LAZIO CAMPANIA, BASILICATA TIRRENICA, CALABRIA IONICA E PUGLIA SALENTINA; MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

A cura di Francesco Ladisa

