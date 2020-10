L’arrivo dell’aria fredda nord Atlantica si è fatta decisamente sentire questa notte, quando la colonnina di mercurio è precipitata da nord a sud ed in maniera particolare nelle valli e in pianura Padana.

Le minime mattutine sono le più basse dalla scorsa primavera: si registrano valori fino a 2°C sulla pianura friulana, mentre tra Emilia, Lombardia e Piemonte sono stati toccati i 3°C di minima. Qualche grado in più nelle grandi città come Torino e Milano ma comunque parliamo di temperature tra i 4 e 6°C. Freddo anche al centro-sud dove le minime odierne sono comprese tra i 5 e i 13°C. Grazie al crollo termico in nottata sono arrivate le prime brinate fino in pianura. Segnalate gelate in montagna.

ANCORA MALTEMPO AL SUD | Il risveglio non è solo freddo ma anche piuttosto stabile, almeno apparentemente. Su tutto il centro-nord splende il Sole, mentre nubi e qualche piogge le troviamo su Sardegna, le coste tirreniche del sud e sul Gargano. Questo perchè sono ancora presenti gli effetti della forte perturbazione arrivata ieri e che continueranno a manifestarsi nelle prossime ore.

Nelle prossime ore, tra pomeriggio e sera, avremo un peggioramento del tempo al sud: nubi, piovaschi e qualche forte rovescio interesseranno Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Andrà meglio sul resto della penisola.

DOMANI FORTE PEGGIORAMENTO | Domani le condizioni meteo torneranno a peggiorare sensibilmente su tante regioni, principalmente al centro-sud stante l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.

