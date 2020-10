Meteo: prossimi giorni pieni di pioggia, dal 20 calda ottobrata in arrivo?

Ottobre si sta confermando un mese pienamente autunnale caratterizzato da numerose perturbazioni atlantiche, tanta pioggia da nord a sud e brevissimi periodi stabili e soleggiati. Tuttavia è anche vero che il mese di ottobre può riservare, quasi annualmente, una notevole fase stabile e anche piuttosto calda conosciuta come la tipica “ottobrata“.

Non è un obbligo, sia chiaro, ma in presenza di determinate disposizioni di cicloni e anticicloni sul Vecchio Continente può capitare che le ultime calde masse d’aria presenti in Africa possano invadere la nostra penisola in pieno ottobre.

Anche quest’anno l’ottobrata potrebbe davvero realizzarsi: i principali modelli matematici sono al momento concordi su un periodo più stabile e nettamente più mite, quasi caldo, nell’ultima decade di ottobre. La settimana in atto si preannuncia carica di pioggia su tante nostre regioni, specie del centro-sud, ma a partire dal 20 ottobre l’alta pressione africana potrebbe rinforzarsi a tal punto da conquistare in pianta stabile gran parte della penisola riportando condizioni meteo tipicamente settembrine.

CALDO IN ARRIVO? | Ancora presto per dirlo, ma l’ottobrata potrebbe concretizzarsi nel corso della prossima settimana e persistere per diversi giorni. In tal caso sarebbero le regioni del centro-sud a fare i conti con l’anticiclone africano, mentre il nord resterebbe ai margini e più soggetto alle fresche e umide correnti atlantiche.

Il centro-sud si ritroverebbe improvvisamente sotto condizioni meteo settembrine: nubi, piogge e aria fresca lascerebbero il posto a giornate stabili e molto miti, con temperature a tratti superiori ai 26-27°C. Addirittura non si escludono nuovi picchi di 29-30°C sull’estremo sud e le isole maggiori nell’ultima decade di ottobre.

Per il momento si tratta solo di ipotesi, pertanto seguiteci nei prossimi importanti aggiornamenti!

A cura di Raffaele Laricchia

