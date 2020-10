Coronavirus, 14 Ottobre: crescono i contagi, 7.332 casi e quasi 500 ricoveri in 24 ore

Continua ad aumentare considerevolmente la curva del contagio da Covid-19 in Italia. Come lasciavano presagire gli aggiornamenti quotidiani dalle regioni (leggi del forte aumento di casi in Lombardia), nelle ultime 24 ore si registra un numero importanti di nuovi casi.

Il bollettino del Ministero della Salute ha rilevato 7.332 nuovi contagi, contro i 5.901 di ieri. Un numero record che supera anche il picco massimo del 21 marzo, quando i casi registrati furono 6.557. Tuttavia allora il numero di tamponi effettuati era ben inferiore e la situazione negli ospedali, come noto, era ben diversa.

Tornando al bollettino odierno, si registrano 43 decessi, mentre sono 464 le persone ricoverate per Covid, a cui si aggiungono 25 unità in terapia intensiva. Il dato odierno è sicuramente influenzato dalla grande quantità di tamponi effettuati: 152 mila (40 mila più di ieri, percentuale odierna di positivi sui tamponi eseguiti del 6.3%). Ma la crescita dei contagi degli ultimi giorni è sicuramente un dato lampante.

Parole poco confortanti arrivano intanto da Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della salute, Roberto Speranza. «Qualche giorno fa ho stimato che se non si fossero prese misure come quelle che stiamo prendendo adesso si sarebbe potuto arrivare a novembre a 16 mila casi al giorno. In realtà -afferma- il ritmo di crescita è talmente forte che potremmo arrivarci anche prima. Per cui è necessario rispettare le vecchie regole e introdurre queste nuove».

A cura di Francesco Ladisa

