Diffuso maltempo in arrivo, allerta meteo dell’Aeronautica Militare

Un netto peggioramento delle condizioni meteo è atteso nelle prossime ore sui settori occidentali della penisola, con piogge e temporali che a partire dalla serata potranno risultare di forte intensità sulle regioni del versante tirrenico. A seguire il maltempo si estenderà a gran parte d’Italia.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che vi riportiamo di seguito:

PERSISTONO:

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU SARDEGNA, TOSCANA, LAZIO E CAMPANIA, IN ESTENSIONE SERALE ANCHE ALL’EMILIA-ROMAGNA;

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTI FORTI INTORNO SUD-OVEST CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SICILIA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL VERSANTE TIRRENICO, IN ESTENSIONE DALLE

PRIME ORE DI DOMANI, GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020, ANCHE A UMBRIA, LAZIO, AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E PUGLIA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDONO:

– PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SULLA LIGURIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI GIOVEDI’ 15 OTTOBRE 2020 E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU PIEMONTE, LOMBARDIA,

FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO, UMBRIA, AREE INTERNE DI ABRUZZO E MOLISE, PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE SALENTINO E CALABRIA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE VENTI FORTI INTORNO NORD-OVEST CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA;

– DALLE PRIME ORE DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE SULLA LIGURIA E SULLE COSTE DI VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA;

MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

A cura di Francesco Ladisa

