Dopo la brevissima pausa di ieri ecco che le nubi tornano ad aumentare su buona parte del lato tirrenico: la causa è una perturbazione atlantica in rapido avvicinamento al Mediterraneo, dove porterà a breve una significativa ondata di maltempo. Già in questi minuti sono in atto piogge specie tra Liguria orientale, Emilia, Toscana e, molto localmente, su Piemonte, Campania e Calabria.

Nelle prossime ore il tempo peggiorerà sensibilmente su buona parte del centro Italia, in particolare su Sardegna, Lazio centro-settentrionale, Toscana centro-meridionale, Umbria, zone interne di Marche e Abruzzo. Su questi territori arriveranno estesi corpi nuvolosi carichi di piogge e anche forti temporali, che localmente potrebbero dar luogo a nubifragi.

Fenomeni via via sempre più deboli, invece, su Liguria, Piemonte ed Emilia, dove entro il pomeriggio si esauriranno completamente.

Nubi e locali rovesci in arrivo anche su Campania, Calabria tirrenica, Basilicata e Puglia, specie nel pomeriggio.

Andrà meglio su Sicilia, Calabria ionica e gran parte del nord Italia, dove i fenomeni saranno assenti o molto sporadici.

VENTI FORTI IN ARRIVO | Questa nuova perturbazione innescherà venti sostenuti di scirocco e ostro su buona parte del sud già a partire dal pomeriggio. Venti di libeccio in rinforzo su tutto il lato tirrenico con raffiche fino a 50-60 km/h.

Domani i venti si rinforzeranno ulteriormente su buona parte della penisola, ma sarà al sud e sull’alto Adriatico che avremo le raffiche più intense: in particolare potrebbero svilupparsi forti raffiche di Bora sulle coste del Veneto anche oltre 100 km/h, mentre al sud il vento di scirocco soffierà fino a 50-60 km/h.

Il maltempo proseguirà fino al termine della settimana, poi dal 20 ottobre sempre più probabile la tipica “ottobrata”? Ne abbiamo parlato in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

