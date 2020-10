Forte maltempo nel Lazio: crolla ponte nel frusinate [VIDEO]

La perturbazione in azione sull’Italia ha portato come previsto abbondanti precipitazioni sui settori tirrenici.

Fra le regioni più colpite il Lazio, dove la provincia di Frosinone fa registrare diversi allagamenti, frane e smottamenti in seguito alla pioggia caduta fra la notte e la prima mattinata.

Paura Picinisco, verso il confine con Abruzzo e Molise. Qui si è verificata una grossa frana, che ha causato anche il crollo di un ponte. Un’auto è finita nelle acque ma per fortuna non ci sono stati feriti o dispersi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cassino. Altri allagamenti hanno interessato vari punti del cassinate.

Problemi e danni anche in Valcomino, dove è esondato il fiume Melfa ad Atina. Completamente allagato il Circolo Ippico. Anche in questo caso non si registrano feriti.

A cura di Francesco Ladisa

