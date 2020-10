Maltempo Lazio: fulmine su deposito gas, paura al santuario di Poggio Bustone (Rieti)

Paura e disagi nel Lazio non solo per la pioggia ma anche per i fulmini che si sono abbattuti nella nottata e nelle ultime ore sulla regione.

Una scarica ha centrato nella notte il santuario francescano di Poggio Bustone, piccola località nella provincia di Rieti, danneggiando il bombolone del deposito di gas Gpl e incendiandolo. Il fulmine ha causato un danneggiamento nella parte superiore del deposito causando la fuoriuscita del gas che si è immediatamente incendiato provocando la fuoriuscita di un dardo di fiamma.

Il boato e le fiamme divampate hanno messo in allerta i frati minori del convento che si sono subito accorti di quanto accaduto allertando i vigili del fuoco e i tecnici incaricati. Con l’intervento dei pompieri l’incendio è stato subito domato e il serbatoio messo in sicurezza.

Dunque momenti di paura ma fortunatamente nessuna conseguenza a persone.

A cura di Francesco Ladisa

