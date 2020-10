I nuovi aggiornamenti del Ministero della Salute non sono incoraggianti sul fronte coronavirus: i nuovi contagiati sono ben 10.925, quasi mille più di ieri, e diventa il giorno con più alto numero di contagi da inizio pandemia. Fino ad ora sono 402.536 le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia, da inizio pandemia. Da precisare che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono ben 165.837: questo significa che il 7% di essi è risultato positivo.

Sono 47 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, mentre aumentano anche i ricoveri sia nei reparti Covid che in terapia intensiva. I pazienti ricoverati con sintomi sono 6.617 (+439 rispetto a ieri) mentre quelli in gravi condizioni e ricoverati in terapia intensiva sono 705 (+67 rispetto a ieri). La curva dunque continua a salire inesorabilmente non solo per quel che riguarda in contagi ma anche sul fronte ricoveri e decessi.

A cura di Raffaele Laricchia

