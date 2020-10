Meteo: variabile al sud, tanti acquazzoni in giornata. Bello al nord!

L’anticiclone è ancora ben lontano dalla nostra penisola e almeno fino a lunedì bisognerà fare i conti con debolissime correnti fresche atlantiche in grado di generare nubi e acquazzoni sparsi. Saranno le regioni del sud e a tratti quelle del centro a ricevere gli effetti di questa instabilità atlantica, non solo nella giornata odierna ma anche domani e lunedì, prima dell’arrivo della tanto attesa “ottobrata”.

METEO 17 OTTOBRE 2020 | Tempo variabile al sud, specie sul basso Tirreno dove saranno più probabili piovaschi e rovesci sparsi. I fenomeni si concentreranno perlopiù tra Campania, Calabria tirrenica e Sicilia settentrionale, ma qualche pioggia sparsa giungerà anche su Basilicata e Puglia nel pomeriggio. Addensamenti e piogge intermittenti attese anche su Lazio, zone interne di Molise e Abruzzo.

Man mano che ci spostiamo verso nord le condizioni meteo diventano via via sempre più stabili e sarà il Sole a dominare la scena per tutta la giornata.

A cura di Raffaele Laricchia

