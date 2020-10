Covid-19 | Aumentano ancora i contagi e ricoveri – Aggiornamenti 18 ottobre 2020

La curva epidemica del Covid-19 continua a salire ed oggi si registra un nuovo record di contagi in Italia: sono 11.705 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute (780 più di ieri).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 146.541, quasi ventimila meno di ieri. Ma i dati che preoccupano maggiormente sono quelli ospedalieri: i decessi oggi sono 69, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 45, per un totale di 750 persone ricoverate nelle terapie intensive. Sono oltre 500 i ricoveri ordinari. Dei positivi odierni, 11.146 sono in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o portatori di sintomi lievi.

Questi i dati aggiornati di oggi, 18 ottobre 2020:

– totale tamponi positivi oggi: 11.705 (+780 rispetto a ieri)

– 69 vittime (+22 rispetto a ieri)

– 126.237 casi ATTUALMENTE positivi

– 750 ricoveri in terapia intensiva (+45 rispetto a ieri)

– 7.131 ricoverati con sintomi (+514 rispetto a ieri)

– totale persone colpite dal Covid-19 in Italia (comprensivi di vittime e guariti): 414.241 (+11.705 rispetto a ieri)

A livello di regioni, la Lombardia è anche oggi quella con il maggior incremento, +2.975 (ieri +2.664), seguita anche oggi, nell’ordine di ieri, da Campania (1.376, contro 1.410 di 24 ore fa), Lazio (1.198, contro 994), Piemonte (1.123 contro 972) e Toscana (906, contro 879). Anche oggi nessuna regione a zero contagi, quella che fa meglio è il Molise con 27 nuovi casi, contro i 65 di ieri.

Ricordiamo che in giornata potrebbe essere ufficializzato un nuovo DPCM volto a contenere ulteriormente la curva dei contagi.

A cura di Raffaele Laricchia

