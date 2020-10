DPCM in arrivo: oggi la conferenza del Presidente Conte

Sono ore decisive per la stesura del nuovo Dpcm, ormai annunciato da giorni, che introdurrà provvedimenti e misure volte a contenere la seconda ondata di contagi da Covid-19 che sta interessando il nostro paese.

Secondo quanto riportato dal sito corriere.it, è ancora in corso il confronto fra Governo e Regioni per trovare l’intesa sui vari temi in discussione.

Uno dei nodi principali da sciogliere è quello dei locali e ristoranti. L’ala più rigorosa dell’esecutivo vorrebbe far scattare il coprifuoco e chiudere i ristoranti la sera, ma è in corso il tentativo di arrivare a una soluzione intermedia: far abbassare le saracinesche alle 23 (invece che alle 24) o alle 22, imporre un numero massimo di sei persone per tavolo e prevedere multe molto salate per gli esercenti che non rispettano le regole (distanziamento e mascherine in primis). Bar, pub e altri locali che contribuiscono ad animare la movida degli italiani chiuderanno prima, molto probabilmente alle 21.

Fondamentale anche il tema scuola. Per salvaguardare le lezioni in presenza, specialmente per gli alunni più piccoli, le Regioni chiedono di incidere maggiormente sugli scaglioni di ingresso e uscita dalle scuole. Allo stesso tempo si spinge per rafforzare la didattica a distanza negli istituti superiori.

Incertezza attorno alle palestre, altro tema caldo: secondo le ultime indiscrezioni si proverà a mantenerle aperte in tutta Italia ma con ulteriori misure di sicurezza.

Una volta trovata l’intesa su tutto, si farà il punto e alle 18 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà in tv. Probabile conferenza stampa con diretta su Facebook e in tv.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook