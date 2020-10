Meteo: domenica variabile con piovaschi al sud, stravolgimento in arrivo

Splende il Sole su buona parte della nostra penisola, soprattutto sul centro-nord, grazie al graduale aumento della pressione ormai cominciato da due giorni. Tuttavia ancora manca una forte figura di alta pressione capace di bloccare totalmente le correnti atlantiche, e per tale motivo ne approfittano deboli refoli freschi da ovest che riescono ancora a portare addensamenti e piovaschi sulle regioni del sud.

La domenica si rivelerà ancora abbastanza variabile sulle regioni meridionali ed in particolare sul basso Tirreno, dove le correnti umide e instabili provenienti dal Mediterraneo occidentale potranno dar luogo ad annuvolamenti e piovaschi. Dunque il tempo potrebbe riservare sorprese nel corso della giornata su Sicilia, Calabria tirrenica, Campania meridionale, Basilicata e Puglia meridionale (specialmente arco ionico). Isolati acquazzoni pomeridiani possibili anche sull’Appennino centrale tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Molise.

Sul resto d’Italia splenderà il Sole e le temperature aumenteranno leggermente rispetto a ieri.

STRAVOLGIMENTO IN ARRIVO ! È ormai certo l’arrivo di un forte anticiclone dalla giornata di martedì 20, destinato a regalare una settimana stabile e molto mite sulle regioni del centro-nord. Anche il nord inizialmente sarà interessato da bel tempo e clima gradevole, ma già da mercoledì/giovedì inizieranno a manifestarsi gli effetti di una nuova perturbazione atlantica.

A cura di Raffaele Laricchia

