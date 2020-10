Sicilia: sequenza di scosse sui Nebrodi, scossa di terremoto avvertita in mattinata

Prosegue la sequenza sismica cominciata ieri sui Nebrodi, sulla Sicilia settentrionale tra messinese ed ennese. Sono almeno 25 le scosse registrate da ieri notte, tutte con magnitudo richter compresa tra 2.0 e 3.3.

La scossa più significativa è avvenuta ieri pomeriggio alle 14.29 con magnitudo 3.3: la scossa era stata avvertita in un raggio di oltre 30 km tra la costa messinese ed Enna.

Questa mattina è stata avvertita un’altra scossa, precisamente alle 08.02: secondo i dati dell‘INGV si è trattato di un sisma di magnitudo 3.2 con ipocentro individuato a 36 km di profondità. Epicentro sui Nebrodi, circa 11 km a nord di Troina (Enna). La scossa è stata avvertita con lievi tremori e boati in un raggio di almeno 30 km. Secondo le segnalazioni la scossa è stata avvertita anche a Nicosia, Troina, Capizzi, Sant’Agata di Militello e Bronte.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Capizzi ME 10 3176 3176 Cerami EN 10 2006 5182 Troina EN 10 9373 14555 San Teodoro ME 11 1403 15958 Cesarò ME 12 2439 18397 San Fratello ME 15 3707 22104 Alcara li Fusi ME 19 1980 24084 Gagliano Castelferrato EN 19 3593 27677 Maniace CT 20 3765 31442 Acquedolci ME 20 5744 37186

A cura di Raffaele Laricchia

