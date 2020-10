Trombe marine davanti a Rosolina Mare e Sottomarina, le immagini

In una giornata complessivamente stabile e gradevole sulle regioni centro-settentrionali non mancano residui contrasti termici abbastanza accentuati in mare. La superficie marina ancora relativamente calda e l’aria appena più fresca che giunge alle alte quote entrano in contrasto e danno così origine a nubi e anche qualche stupenda tromba marina.

Due trombe marine sono state avvistate questa mattina nell’alto Adriatico, esattamente poco a largo del litorale di Sottomarina e Rosolina Mare, poco a sud di Venezia. I due vortici hanno compiuto il loro ciclo totalmente in mare, non causando quindi danni a cose o persone. Lo spettacolo è stato ammirato sia da Rosolina che da Sottomarina, come potete ammirare nelle immagini in alto scattate da Roberta Ognaro e Daniele Chimento.

A cura di Raffaele Laricchia

