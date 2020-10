In arrivo l’ora solare: info e data sul cambio orario

Ci separano ormai pochi giorni dal ritorno dell’ora solare che subentrerà a quella legale, attualmente in vigore nel nostro paese.

Nel prossimo week end infatti, esattamente la notte fra Sabato 24 e Domenica 25, bisognerà spostare le lancette dell’orologio indietro di un’ora (in realtà la maggior parte dei dispositivi come pc, smartphone lo faranno in automatico). L’orario passerà quindi dalle 3:00 alle 2:00 e questo determinerà la possibilità di riposare un’ora in più.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend del mese di marzo 2020, quando tornerà appunto l’orario legale.

Con l’ingresso dell’ora solare il tramonto sarà anticipato di un’ora, mentre al pomeriggio farà buio prima. Il cambiamento del fuso orario potrà causare anche qualche effetto indesiderato sull’organismo umano.

Secondo alcuni esperti, infatti, molti fanno fatica ad abituarsi rapidamente al passaggio da ora solare ad ora legale e viceversa, sperimentando spesso malesseri associabili a quelli del jet lag, come stanchezza, irritabilità, perdita di concentrazione e produttività sul posto di lavoro, nausea e inappetenza. Del resto abbiamo un nostro orologio biologico, legato ai cosiddetti ritmi circadiani, ed è naturale avere delle difficoltà quando avvengono cambiamenti improvvisi come quelli introdotti dal passaggio tra ora solare e legale.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>