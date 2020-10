Meteo: residua variabilità al sud, forte anticiclone alle porte!

L’alta pressione africana è ormai alle porte e regalerà alla nostra penisola molti giorni stabili e soprattutto miti, ma prima bisognerà “affrontare” l’ultima giornata di variabilità sulle regioni meridionali. Difatti l’anticiclone non si è ancora esteso sull’Italia e persistono debolissime correnti fresche provenienti da ovest che, anche quest’oggi, saranno responsabili di residui addensamenti e piovaschi sparsi.

METEO OGGI 19 OTTOBRE 2020 | Ovviamente nulla di particolare, sia chiaro! I cieli si presentano sereni su tante nostre regioni, mentre troviamo nubi basse al nord e locali addensamenti con annessi piovaschi sul basso Tirreno. In giornata l’instabilità si accentuerà sull’estremo sud, soprattutto sulla Sicilia dove avremo acquazzoni più diffusi. Qualche fenomeno isolato anche su Calabria e Cilento, mentre sul resto della penisola avremo tempo nettamente più stabile e soleggiato.

Temperature in lieve aumento da nord a sud, con picchi fino a 22°C su Puglia e Sardegna.

A cura di Raffaele Laricchia

