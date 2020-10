Punta Catedral, fantastico parco nazionale a forma di albero in Costa Rica

Una piccola meraviglia della natura è situata nel centro America, precisamente in Costa Rica: stiamo parlando del Parco Nazionale Manuel Antonio, dentro il quale troviamo la fantastica Punta Catedral, un lembo di terra a forma di albero.

In questa piccola riserva naturale sono presenti 350 specie di uccelli, 109 di mammiferi e 346 di piante. Inoltre qui è possibile imbattersi nel bradipo variegato al cebo cappuccino. Punta Catedral si affaccia sull’oceano Pacifico e comprende spiagge di sabbia bianca con barriere coralline e, al suo interno, l’aspra foresta pluviale. Tutte queste meraviglie sono comprese in 1953 ettari di terra e 25634 marini.

Se un giorno vi capiterà di viaggiare in Costa Rica, non potrete perdervi il meraviglioso parco nazionale Manuel Antonio.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>