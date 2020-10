Coronavirus: il bollettino di oggi 20 Ottobre, 10.874 casi, 89 vittime

Si torna a salire sopra i 10 mila casi oggi in Italia. Il bollettino del Ministero della Salute comunica infatti un numero di 10.874 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte però di un numero ben più elevato (rispetto a ieri) di tamponi eseguiti, vale a dire 144.737.

Per quanto riguarda gli altri dati, si registrano 89 vittime, mentre sono in aumento le terapie intensive di 73 unità (in totale 870) e i ricoveri in regime ordinario di 778 unità (in totale sono 8.454).

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 434.449 persone (+10.874 rispetto a ieri, +%; ieri +9.338) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 36.705 sono decedute (+89, +0,2%; ieri +73) e 255.005 sono state dimesse (+2.046, +0,8%; ieri +1.498). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 142.739

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>