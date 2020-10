Maltempo Grecia: impressionante grandinata sull’Isola di Creta, nella località di Malia [VIDEO]

Un’area depressionaria sta interessando in queste ore la Grecia e in particolare la zona di Creta, dove si stanno verificando forti piogge e fenomeni temporaleschi accompagnati anche da grandinate.

In mattinata una fortissima grandinata ha colpito la località costiera di Malia, nel nord-est dell’unità regionale di Heraklion. Come vediamo dalle immagini sulla zona si è abbattuta una sorta di tempesta di ghiaccio, con la grandine che si è accumulata in abbondanza sulle strade, creando disagi e provocando diversi danni.

I cittadini del posto raccontano di un vero disastro per le serre di Malia. Il temporale ha provocato anche la caduta di diversi alberi e danneggiato alcune strutture.

ΔΩ ice storm in Malia Crete Greece ΔΩ pic.twitter.com/2nmzYmwmKF — Big God Lydon (@LydonGod) October 20, 2020

A cura di Francesco Ladisa

