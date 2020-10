Scosa di terremoto in Lombardia, nel bresciano: tremori sul Garda e Brescia

Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita nella serata di oggi 21 ottobre 2020, esattamente alle 21.06, nel bresciano e soprattutto a ridosso del lago di Garda. Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 2.7 sulla scala richter, con ipocentro individuato a 9 km di profondità.

L’epicentro è stato localizzato esattamente tra Caino, Nave e Lumezzane, circa 9 km a nord di Brescia. Il terremoto è stato avvertito con tremori e boati in un raggio di circa 20 km, soprattutto tra Lumezzane, Brescia e le coste occidentali del lago di Garda. Il sisma è stato percepito con lievi tremori e boati durati pochi istanti.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Caino BS 2 2151 2151 Nave BS 3 11029 13180 Bovezzo BS 4 7516 20696 Lumezzane BS 6 22644 43340 Concesio BS 6 15465 58805 Collebeato BS 7 4622 63427 Agnosine BS 7 1790 65217 Botticino BS 7 10914 76131 Serle BS 8 3023 79154 Vallio Terme BS 8 1405 80559 Villa Carcina BS 8 11004 91563 Bione BS 8 1386 92949 Odolo BS 9 1985 94934 Sarezzo BS 9 13553 108487 Brescia BS 9 196480 304967 Cellatica BS 9 4941 309908 Nuvolento BS 10 3992 313900 Preseglie BS 10 1514 315414 Casto BS 10 1778 317192 Nuvolera BS 10 4696 321888 Paitone BS 10 2130 324018 Rezzato BS 11 13472 337490 Gussago BS 11 16753 354243 Sabbio Chiese BS 11 3905 358148 Gavardo BS 11 12056 370204 Barghe BS 12 1189 371393 Brione BS 12 714 372107 Prevalle BS 12 6999 379106 Mura BS 12 796 379902 Lodrino BS 12 1698 381600 Mazzano BS 13 12222 393822 Villanuova sul Clisi BS 13 5773 399595 Gardone Val Trompia BS 13 11657 411252 Marcheno BS 13 4364 415616 Ome BS 13 3205 418821 Muscoline BS 14 2641 421462 Calvagese della Riviera BS 14 3583 425045 Roncadelle BS 14 9538 434583 Provaglio Val Sabbia BS 14 918 435501 San Zeno Naviglio BS 14 4673 440174 Vestone BS 14 4390 444564 Rodengo Saiano BS 14 9504 454068 Polaveno BS 15 2555 456623 Castegnato BS 15 8334 464957 Bedizzole BS 15 12296 477253 Castenedolo BS 15 11457 488710 Borgosatollo BS 15 9264 497974 Monticelli Brusati BS 16 4516 502490 Roè Volciano BS 16 4574 507064 Pertica Alta BS 16 563 507627 Tavernole sul Mella BS 16 1303 508930 Marmentino BS 16 675 509605 Vobarno BS 16 8103 517708 Flero BS 17 8732 526440 Paderno Franciacorta BS 17 3734 530174 Castel Mella BS 17 11056 541230 Puegnago sul Garda BS 17 3410 544640 Pertica Bassa BS 18 651 545291 Treviso Bresciano BS 18 545 545836 Sulzano BS 18 1917 547753 Polpenazze del Garda BS 18 2611 550364 Passirano BS 18 7098 557462 Ospitaletto BS 18 14509 571971 Irma BS 18 132 572103 Torbole Casaglia BS 18 6522 578625 Sale Marasino BS 19 3362 581987 Lavenone BS 19 555 582542 Salò BS 19 10693 593235 Montirone BS 19 5165 598400 Poncarale BS 19 5283 603683 Soiano del Lago BS 19 1896 605579 Travagliato BS 19 13910 619489 Calcinato BS 19 12924 632413 Pezzaze BS 19 1500 633913 Padenghe sul Garda BS 20 4458 638371 Provaglio d’Iseo BS 20 7318 645689 Iseo BS 20 9179 654868

A cura di Raffaele Laricchia

